شكرا لمتابعة خبر عن «الحج والعمرة» تلزم الشركات بنقل الحجاج المشترين لباقات خدمة خارج مدنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قررت وزارة الحج والعمرة، إلزام أصحاب المؤسسات والشركات المتحالفة والمستقلة بإيجاد حلول مقبولة لنقل الحجاج المشترين لباقات خدمة من مدنهم.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بعد حصر الحالات لدى كل منشأة والتواصل مع الحجاج لترتيب نقلهم من خلال وسائط نقل مناسبة وعدم التخلي عنهم.

وجاء ذلك بعد شكاوى أصحاب الحجوزات في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من عدم توفر وسائط نقل لمن اشتروا باقات خدمة خارج مدنهم.