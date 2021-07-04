شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يتيح لمديري المدارس معرفة إحصائية منسوبي المدرسة المتعافين والمصابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

منح تطبيق توكلنا الإلكتروني صلاحية جديدة لمديري ومديرات المدارس، بشأن ما يخص فيروس كورونا بين منسوبي المدرسة.

وتمكن هذه الصلاحية مديري المدارس من الاطلاع على إحصائية لمنسوبي المدرسة توضح المتعافين والمصابين وكذلك الذين تلقوا اللقاح سواء من الطلاب أو المعلمين أو الكادر الإداري الموجود بالمدرسة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتقديم لقاح كورونا لـ5 ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر.