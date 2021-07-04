شكرا لمتابعة خبر عن الكرة الأرضية تصل لأبعد مسافة من الشمس غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن ‏ ‎الكرة الأرضية إلى أبعد مسافة " ‎الأوج " في مدارها حول ‎الشمس هذا العام غدا.

وأضاف المسند أن أن الكرة الأرضية ستبعد عن الشمس بمسافة 152,100,527 كيلومتر عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت ‎المملكة (10:27 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.

‏كما أشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن غداً تكون ‎الأرض في نقطة الأوج (أبعد نقطة من ‎الشمس) ويكون بعدها عن الشمس 152,100,533كم تقريبا أي 5 مليون كم أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر يناير في فصل ‎الشتاء

، مضيفة أن حدوث فصلي الصيف والشتاء سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها.