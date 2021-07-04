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شكرا لمتابعة خبر عن الكرة الأرضية تصل لأبعد مسافة من الشمس غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الكرة الأرضية إلى أبعد مسافة " الأوج " في مدارها حول الشمس هذا العام غدا.
وأضاف المسند أن أن الكرة الأرضية ستبعد عن الشمس بمسافة 152,100,527 كيلومتر عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة (10:27 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.
كما أشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن غداً تكون الأرض في نقطة الأوج (أبعد نقطة من الشمس) ويكون بعدها عن الشمس 152,100,533كم تقريبا أي 5 مليون كم أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر يناير في فصل الشتاء
، مضيفة أن حدوث فصلي الصيف والشتاء سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها.