شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمين عمداء القبول والتسجيل يوضح طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أمين عمداء القبول والتسجيل، الدكتور سعود المقحم، اليوم الأحد، طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد.

وقال الدكتور سعود المقحم، أن الطالب عندما يدخل إلى بوابة القبول الموحد سيجد أمامه الـ6 جامعات في بوابة واحدة، ويضع الطالب القسم الذي يريده كرغبة أولى والآخر كرغبة ثانية.

وأشار أمين عمداء القبول والتسجيل، إلى أن بعدها يستطيع الطالب أن ينتقل إلى جامعة أخرى ويقدم بها أيضًا، فيما دور البوابة هو أن تفرز الطلاب وتختار أفضل نسب الطلاب في المقاعد الشاغرة، مؤكدًا أنه من المهم للطالب أن يرتب رغباته ترتيب صحيح، ولابد أن يدخل أكبر عدد من الرغبات لتزيد فرصته في القبول.