شكرا لمتابعة خبر عن شذى عبدالحميد: العمل على متن رحلات الخطوط السعودية حلم طفولتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت مضيفة الطيران شذى عبدالحميد، أن التحليق بين السحاب حلم راودها منذ الصغر وأصبح اليوم حقيقة بعد أن اقتنصت الفرصة التي سنحت لها وأصبحت مضيفة طيران.

وأوضحت عبدالحميد أنها تلقت تدريبها في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، من خلال العديد من الدورات التدريبية المكثفة لتخرج بخبرة شاملة عن مهنة الضيافة الجوية.

وقالت: "من لما كنت صغيرة كنت أحلم أن أمثل بلدي وأعمل مضيفة طيران على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، فرغم دراستي في مجال القانون إلا أن حبي وشغفي بالطيران دفعني لأن أتجه للعمل مضيفة".

وأضافت: "كنت أراقب المضيفات كيف يلبسن ويقدمن الخدمات للمسافرين ويلبين طلباتهم، فقد كان حلمي أن أكون واحدة منهن وأول ما أتيحت الفرصة قدمت ومضى على عملي سنة".