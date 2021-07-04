رئاسة شؤون الحرمين تعلن 3 ركائز لخطة موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن خطتها لموسم حج 1442 هـ، تعتمد على عدة ركائر تتمثل في حسن الوفادة وتقدسم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وإيصال رسال الحرمين، وترسيخ العمل المؤسسي.

وأضافت الرئاسة، أن ركيزة حسن الوفادة تتضمن: «خدمات مياه زمزم وخدمات التنقل والتطهير والتعقيم، وحملة خدمة الحجاج وسام فخر لنا، والخدمات الهندسية والتفويج والحشود والاحترازات والمعارض وذوو الإعاقة».

وتابعت: تشمل ركيزة إيصال رسالة الحرمين، الخدمات العلمية والتوجيه والإرشاد والترجمة، فيما يتضمن ركيزة ترسيخ العمل المؤسسي: «القوى العاملة والرقمنة والإعلام والاتصال المؤسسي والمشاركة المجتمعية ومراقبة العمليات والتكامل والتنسيق».