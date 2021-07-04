فلكية جدة: اختفاء البقعة الشمسية المتوهجة واحتمال ظهورها مجددًا

الرياض - محمد عبدالله - أكّدت الجمعية الفلكية بجدة أنّ البقعة الشمسية المتوهّجة التي أطلقت أقوى توهج منذ 4 سنوات اختفت اليوم الأحد خلف الشمس ولم يَعُد لها وجود، مشيرة إلى احتمال ظهورها مرة أخرى أواخر الشهر الجاري.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيس بوك-: «بالأمس انفجرت البقعة الشمسية AR2838 عبر سطح الشمس وأطلقت على الفور أقوى توهج شمسي في 4 سنوات بلغت قوته (X1.5)، ومثلما ظهرت تلك البقعة بشكل سريع اختفت خلف الشمس ولم يعد لها وجود صباح اليوم الأحد 04 يوليو 2021».

وأضاف: «حيث استدار الطرف الشمالي الغربي للشمس وستقضي تلك البقعة الأسبوعين المقبلين في عبور الجانب الآخر من الشمس، وإذا بقيت تلك البقعة متماسكة فستظهر لنا مرة أخرى في أواخر يوليو».

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة من ناحية أخرى إلى أنه ينتشر على سطح الشمس الآن عدد من البقع الشمسية أكبرها التي تظهر في الصورة AR2835 والتي ظهرت منذ عدة أيام إلا أنّه لم يصدر عنها أي توهج قوي حتى الآن.

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