الحيزان يتوقع هطول أمطار على جازان ومكة خلال ساعات

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس نزيه الحيزان، اليوم الأحد، هطول أمطار على مرتفعات جازان وجنوب مكة واليمن والحجر في سلطنة عمان.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّه من المتوقع هبوب رياح نشطة على الخليج العربي، وطقس حار إجمالًا وسط النهار.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع بتقريره لطقس اليوم الأحد، طقسًا شديد الحرارة على مناطق «الشرقية ، والمدينة المنورة، الرياض»، ورياحًا نشطة على مناطق «الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وأضاف، أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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