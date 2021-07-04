العدل: 6 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر «نافذ»

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة العدل نحو 6 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ.

وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن إنشاء سند لأمر إلكتروني يتطلب التسجيل في منصة نافذ.

كما أوضحت الوزارة أنه يجب أن يتم اختيار طلب إصدار سند، والتحقق من بيانات الطرف الآخر، ثم توثيق موافقة المدين، ثم قبول وإنشاء السند لأمر، ثم أرشفة السند في المنصة، وفقا لوزارة العدل.

وكانت وزارة العدل أعلنت أن منصة نافذ أسهمت منذ إطلاقها قبل نحو عام، في تمكين مئات آلاف المستفيدين سواء من الأفراد أو الشركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًّا، حيث أصدرت 800 ألف سند لأكثر من 370 ألف مستفيد.

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