وزارة الصحة توجّه 4 توصيات لاتباع نظام غذائي صحي

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة 4 توصيات تساعد على اتباع نظام صحي متكامل.

وقالت الوزارة في إنفوجراف توعوي نشرته صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن التوصيات هي:

1- تناول الخضروات والفواكه.

2 - التقليل من الدهون غير الصحية وتناول الدهون الصحية.

3- الحد من تناول الوجبات السريعة.

4 - تجنب المشروبات والعصائر المحلاة والسكرية.

يساعد اتباع نظام غذائي صحي على الحفاظ على صحة الجسم، وحمايته من العديد من الأمراض، كما أن له دورا كبيرا وأساسيا للتخلص من الوزن الزائد.

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