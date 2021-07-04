التعليم تطلق المخيم الافتراضي للتربية الخاصة عبر تطبيق زووم

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة التعليم، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الأول من المخيم الافتراضي للتربية الخاصة لعام 2021 عبر برنامج زووم.

وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الأسبوع الأول من المخيم الافتراضي يحتوي على كيفية تعامل الإخوة مع ذوي الإعاقة.

ومن ضمن الندوات التي تقدمها وزارة التعليم، ندوة كيفية استثمار الوقت بتطوير المهارات اللغوية وكذلك تطوير المهارات الاجتماعية من خلال العلاج بالفن.

كما تقدم وزارة التعليم خلال الأسبوع الأول من فعاليات المخيم الافتراضي، تطور البصر لدى الأطفال ونشاط ترفيهي حركي وإدراكي ومهني.

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