«قوات الأمن البيئي» توقف 50 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 50 مخالفًا لنظام البيئة، (منهم 22 مواطنًا و28 مقيمًا)، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 767 رأسًا من الإبل و5313 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وحث «المالكي» الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.