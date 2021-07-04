3 معلومات مهمة يتيحها الجواز الصحي عبر توكلنا

الرياض - محمد عبدالله - قال تطبيق توكلنا، إنَّ خدمة الجواز الصحي من التطبيق تتيح جمع البيانات الصحية للمستخدم في مكان واحد؛ تسهيلًا لإجراءات السفر. مشيرًا إلى 3 معلومات مهمة .

وأضاف تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ الجواز الصحي يتيح استعراض حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي ونتيجته، وبيانات بوليصة تأمين مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة وحالة سريانها.

وأوضح تطبيق توكلنا أنَّ الجواز الصحي يسهل إجراءات السفر ويوفر جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، وعرض كافة البيانات للجواز الصحي لدى الجهات المعنية عند طلبها.

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