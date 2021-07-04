طبيب: 4 أسباب لتطعيم الفئة من 12 – 18 عامًا بلقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض الباطنية والصدرية الدكتور صالح الدماس، إن تطعيم الفئة العمرية من «12 – 18» عامًا بلقاح كورونا، صدر بناء على حقائق علمية، حيث أظهر تقرير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن عددهم يمثل 22,5 % من عدد المصابين بالفيروس.

وأضاف «الدماس» لـ «الإخبارية»، أنه توجد زيادة بعدد الأطفال المصابين بأعراض شديدة ويحتاجون تنويمًا بالعناية المركزة مع حالات وفاة بين الأطفال وإن كانت قليلة لكن هناك اتجاها تصاعديا لدى الأطفال المصابين.

وتابع استشاري الأمراض الباطنية، أننا مقبلون على عام دراسي جديد، وقررت سلطات التعليم أن يكون حضوريا؛ ولكي نتحكم في الوباء ونصل إلى مناعة مجتمعية تساعدنا في إنهاء الجائحة؛ يجب أن يشمل التطعيم جميع الفئات العمرية؛ لذلك فقرار تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 عاما قرار إيجابي.

واستكمل: أن دراسات أجريت على الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما وتبين أن اللقاح فعال وآمن بشكل كبير.