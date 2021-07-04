إجراء أكثر من 8 آلاف عملية جراحية بمستشفيات صحة بيشة

الرياض - محمد عبدالله - أجرت أقسام العمليات بمستشفيات صحة بيشة 8198 عملية جراحية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م حيث تنوَّعت العمليات ما بين 1829 عملية جراحية طارئة و1295عملية جراحية اختيارية، ومنها 1174 جراحة اليوم الواحد .

وأوضحت صحة بيشة، أنَّ عدد العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر بلغ 21 عملية، وعمليات جراحة النساء والولادة 1393 عملية، وكذلك تمَّ إجراء 181 عملية جراحة مسالك بولية، و317 عملية جراحة العيون، إضافةً إلى إجراء 28 عملية تجميل وحروق، و44 عملية المخ والأعصاب، وإجراء 566 عملية عظام وعمود فقري، و1350 جراحة أخرى.

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