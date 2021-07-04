«الصناعي الثانوي بصامطة» يستقبل طلبات الالتحاق بالبرامج الصباحية للفصل الأول

الرياض - محمد عبدالله - بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة اليوم الأحد، في استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق بالبرامج الصباحية للفصل التدريبي الأول لعام 1442 - 1443 هـ.

ويستمر استقبال الطلبات حتى 04/ 12 /1442هـ عبر بوابة القبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وقال مدير المعهد المهندس محمد بن حمود آل خيرات، إن مدة كل برنامج فصل تدريبي واحد، مبينًا أن البرامج تشمل: «اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب، وأساسيات أشغال النجارة، وصيانة محركات السيارات، وأساسيات تشخيص أعطال السيارات، وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات المجزأة والمنفصلة (اسبلت)، وفحص وصيانة الأعطال الكهربائية».

ودعا مدير المعهد المتقدمين، للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني، مبينًا أنه سوف يتم إشعار المتقدمين عن طريق رسائل الجوال عند الفرز النهائي لاستكمال متطلبات القبول.

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