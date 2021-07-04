تحالف القهوة العالمي في إثيوبيا.. تفاصيل سباق "المزاج" الراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حفلا اقتصاديا بنكهة القهوة، استعرض خلاله تحالف القهوة العالمي نحو 30 نوعا من البن الإثيوبي،

وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأجنبية ذات الاهتمام والصلة بالبن ومبيعاته.

وفي مشهد كرنفالي بمقهى وايلد كوفي، تم استعراض أجود أنواع البن الإثيوبي، مع رشفات القهوة الإثيوبية بطقوسها وتقاليدها، شاركت فيه هيئة القهوة والشاي الإثيوبية وممثلين عن وزارة الخارجية الإثيوبية والسفراء المعتمدين بأديس أبابا ، وكالة التنمية الأمريكية بجانب مشاركة معتبرة لممثلي جمعيات القهوة الإثيوبية .

تخلل المناسبة التي ينظمها تحالف القهوة العالمي للجودة بالتعاون مع هيئة القهوة والشاي الإثيوبية والجهات ذات الصلة، مزادا دوليا للمرة الثانية بعد مسابقة أجراها بين المزارعين على مستوى إثيوبيا، كما أعلن عن الفائزين، بعد مسابقة أجراها التحالف بين مزارعي البن على مستوى البلاد.

وتحالف القهوة العالمي الذي تأسس قبل 21 عاما، دأب على تنظيم مسابقات للبن الأجود تحت اسم (Cup of Excellence ) في أكثر من 12 دولة تشتهر بهذا المحصول حول العالم ، وتنظم المسابقة للمرة الثانية في إثيوبيا.

يشار إلى أن مسابقة 2020، فاز 30 نوعا من أنواع البن الإثيوبي بعد منافسة حادة بين 1848 نوعا قدمها منتجي ومزارعي ومصدري البن الإثيوبي.

وعلى هامش احتفالية تحالف القهوة مساء السبت، قال أدونجا دبلا، مدير هيئة القهوة والشاي الإثيوبية، إن الأنواع الفائزة سيتم عرضها للبيع في مزاد علني دولي عبر الإنترنت في 7 يوليو المقبل.

وأوضح مدير هيئة القهوة والشاي الإثيوبية، لـ"الخليج 365 " ، يتطلع أكثر من 180 مشتر عالميا من 33 دولة لتقديم عطاءات للحصول على 30 كأسًا من القهوة الإثيوبية المتميزة يوم الأربعاء المقبل.

وقال دبلا، في مقارنة لمبيعات البن الإثيوبي بين العام الماضي والحالي، إن البن الإثيوبي الحائز على درجة أكثر من 90 نقطة من شروط المنافسة الدولية كانت 3 أنواع ولكن في هذا العام وصلت إلى 5 أنواع من القهوة، معتبرا ذلك مؤشر على تحسن كبير في جودة البن الإثيوبي.





وأشار إلى أن العام الماضي تم بيع كيلو البن الإثيوبي بـ 407 دولارات متوقعا أن يكون عرض يوم الأربعاء المقبل أكثر من هذا المبلغ.

وكشف عن أن إثيوبيا حصلت خلال الـ11 أشهر الماضية على 756 مليون دولار من تصدير البن الإثيوبي، ومن المتوقع أن تحقق خلال شهر يوليو الجاري أكثر من 140 مليون دولار وهو ما يمكن البلاد أن تصل خلال العام الحالي نحو 900 مليون دولار، وفق تصريحات مدير هيئة القهوة والشاي الإثيوبية لـ"الخليج 365".

وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا في 8 يوليو/تموز من كل عام.

وتابع ، أن المسابقة للتنافس بين مزارعين البن الإثيوبية هي واحدة من الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة لكسب مزيد من العملة الصعبة .





ولفت مدير هيئة القهوة والشاي الإثيوبية، إلى المشاركة الفاعلة من السفير السعودي لدى إثيوبيا، سامي جميل، وحضوره الحفل، قالا إن السفير السعودي لدى إثيوبيا تعهد بتعزيز تجارة البن الإثيوبي بين البلدين.

أضاف أن السعودية إذا ساهمت في هذه المنافسة بشكل كبير يمكن أن يزيد حجم التبادل التجاري في مجال القهوة إلى مستوى أفضل .

وتابع المسؤول الإثيوبي، أن الدول العربية تشتري البن الإثيوبي بشكل كبير بجانب المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الدول الخمس الأوائل التي تشتري البن الإثيوبي وهي الولايات المتحدة، اليابان، بلجيكا، ألمانيا والسعودية.

بدورها قالت قدست مولوجيتا، مستشارة تحالف القهوة العالمي، إن التحالف يعمل على جودة البن حول العالم منذ 21 عاما فيما تعتبر المشاركة في إثيوبيا للمرة الثانية، وأضافت العام الماضي حطمنا رقما قياسيا في مبيعات البن الإثيوبي حيث تم بيع أكثر من 400 دولار للكيلو الواحد.

وأضافت بسبب هذه الأسعار زاد دخل المزارعين بثلاث أضعاف وهو ما لمسناها خلال هذا العام ، مشيرة إلى وجود 5 متسابقات شاركن في منافسة هذا العام وهو ما يميز عن العام الماضي.

فيما عبر مولوجيتا مونطاشا، وهو من مزارعي البن بإقليم السيداما، عن سعادته بفوزه وإحراز منتجاته المرتبة الثانية من بين 1848 متنافس، وقال لـ"الخليج 365" ، سعيد جدا بهذه المنافسة كأول مشاركة لي في مبيعات عالمية، وأمل أن أحصل على أسعار جيدة في المزاد الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف نشكر ونقدر دور المنظمين لهذه المسابقات التي مكنتهم من الخروج من دائرة السوق المحلي إلى العالمي ونتطلع إلى مزيد من مبيعات للبن الإثيوبي.

وتعود جذور اكتشاف القهوة إلى إثيوبيا، على يد راعي أغنام من قبيلة "الأورومو"، الذي اكتشف الأثر المنشط لنبات حبوب القهوة.

ولاحظ الراعي في إحدى هضاب إثيوبيا أن قطيع الماعز يقفز بنشاط غير معهود ويتسلق الصخور بسرعة غير مألوفة، كلما أكلت الماعز من ثمار شجيرات، فبادر هو إلى تذّوقها وراح يشعر بحيوية زائدة وطاقة قوية لم يعتدها من قبل.