تعرف على مراحل تصنيع كسوة الكعبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح وكيل الرئيس العام لكسوة الكعبة عبد الحميد المالكي، اليوم الأحد، مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة.

وقال عبدالحميد، لقناة “الإخبارية”، إن المرحلة الأولى هي المختبر حيث يتم التأكد من جميع المواد المستخدمة في كسوة الكعبة أنها مطابقة للمواصفات.

صباغة خيوط الحرير

وأضاف : ثم يتم التأكد من تحلية المياه المستخدمة في صباغة خيوط الحرير المستخدمة وصبغها باللون الأسود واللون الأخضر.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج نوعين من القماش السادة والمنقوش بالآيات القرآنية والأذكار، ثم ننتقل إلى قسم التطريز والذي يتم يدويا، وبعدها يتم تجميع الثوب وتجهيز كل جهة على مفردها.

حجم المواد المستخدمة

وتابع أن حجم المواد المستخدمة في كسوة الكعبة يصل إلى طن و300 جرام، منها 900 كيلوجرام من الحرير و200 جرام من القطن الذي يستخدم في الحشو، ويعمل 180 صانعاً لكسوة الكعبة.

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