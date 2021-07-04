، رسميًّا.. "وان بلس" تدعم نظام تشغيلها على هواتف "أوبو" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميًّا، دعم نظام تشغيلها "أوكسجين أو إس" على هواتف "أوبو".
يأتي ذلك، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ضمن خطة الشركتين لدمج أنشطتهما وهواتفهما الذكية مع بعضهما.
وسيتم بموجب الاتفاق دمج نظامي تشغيل "أوكسجين أو إس" الخاص بـ"وان بلس" مع نظام "كولور أو إس" الخاص بـ"أوبو" في نظام واحد.
وسيظل "أوكسجين أو إس" هو نظام التشغيل المعتمد لكافة أجهزة "وان بلس" التي تم إصدارها فعليًّا حول العالم؛ فيما سيتم تغييره إلى "كولور أو إس" في الهواتف التي تم إصدارها في الصين.
وستحصل كافة أجهزة "وان بلس" على التحديثات الأمنية المعتادة؛ لكنها بهذا الاندماج ستصبح منافسًا قويًّا لشركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، التي تعد أقوى شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم حاليًا.
وحتى تنتهي عمليات الدمج الرسمي بين الشركتين؛ ستعمل "وان بلس" بصورة مستقلة، خاصة وأنهما أعلنا أن الهدف من الاندماج هو تجميع مواردهما، وتبسيط عملياتهما بشكل أفضل، وليس استحواذ شركة على الأخرى.
رسميًّا.. "وان بلس" تدعم نظام تشغيلها على هواتف "أوبو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04
أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميًّا، دعم نظام تشغيلها "أوكسجين أو إس" على هواتف "أوبو".
يأتي ذلك، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ضمن خطة الشركتين لدمج أنشطتهما وهواتفهما الذكية مع بعضهما.
وسيتم بموجب الاتفاق دمج نظامي تشغيل "أوكسجين أو إس" الخاص بـ"وان بلس" مع نظام "كولور أو إس" الخاص بـ"أوبو" في نظام واحد.
وسيظل "أوكسجين أو إس" هو نظام التشغيل المعتمد لكافة أجهزة "وان بلس" التي تم إصدارها فعليًّا حول العالم؛ فيما سيتم تغييره إلى "كولور أو إس" في الهواتف التي تم إصدارها في الصين.
وستحصل كافة أجهزة "وان بلس" على التحديثات الأمنية المعتادة؛ لكنها بهذا الاندماج ستصبح منافسًا قويًّا لشركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، التي تعد أقوى شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم حاليًا.
وحتى تنتهي عمليات الدمج الرسمي بين الشركتين؛ ستعمل "وان بلس" بصورة مستقلة، خاصة وأنهما أعلنا أن الهدف من الاندماج هو تجميع مواردهما، وتبسيط عملياتهما بشكل أفضل، وليس استحواذ شركة على الأخرى.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:58 AM
أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميًّا، دعم نظام تشغيلها "أوكسجين أو إس" على هواتف "أوبو".
يأتي ذلك، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ضمن خطة الشركتين لدمج أنشطتهما وهواتفهما الذكية مع بعضهما.
وسيتم بموجب الاتفاق دمج نظامي تشغيل "أوكسجين أو إس" الخاص بـ"وان بلس" مع نظام "كولور أو إس" الخاص بـ"أوبو" في نظام واحد.
وسيظل "أوكسجين أو إس" هو نظام التشغيل المعتمد لكافة أجهزة "وان بلس" التي تم إصدارها فعليًّا حول العالم؛ فيما سيتم تغييره إلى "كولور أو إس" في الهواتف التي تم إصدارها في الصين.
وستحصل كافة أجهزة "وان بلس" على التحديثات الأمنية المعتادة؛ لكنها بهذا الاندماج ستصبح منافسًا قويًّا لشركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، التي تعد أقوى شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم حاليًا.
وحتى تنتهي عمليات الدمج الرسمي بين الشركتين؛ ستعمل "وان بلس" بصورة مستقلة، خاصة وأنهما أعلنا أن الهدف من الاندماج هو تجميع مواردهما، وتبسيط عملياتهما بشكل أفضل، وليس استحواذ شركة على الأخرى.
، رسميًّا.. "وان بلس" تدعم نظام تشغيلها على هواتف "أوبو" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. "وان بلس" تدعم نظام تشغيلها على هواتف "أوبو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.