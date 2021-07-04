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قدّمت عيادات "تطمن" في الجوف من خلال 3 عيادات خدماتها لـــ 54200 مستفيد، حتى الآن.
وخصّصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، مشيرة إلى أنها متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:51 PM
خصصت لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا54200 مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف
قدّمت عيادات "تطمن" في الجوف من خلال 3 عيادات خدماتها لـــ 54200 مستفيد، حتى الآن.
وخصّصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، مشيرة إلى أنها متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
، 54200 مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف ،
المصدر : الخليج 365
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