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54200 مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - خصصت لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس

قدّمت عيادات "تطمن" في الجوف من خلال 3 عيادات خدماتها لـــ 54200 مستفيد، حتى الآن.

وخصّصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، مشيرة إلى أنها متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:51 PM

خصصت لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا

54200 مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قدّمت عيادات "تطمن" في الجوف من خلال 3 عيادات خدماتها لـــ 54200 مستفيد، حتى الآن.

وخصّصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، مشيرة إلى أنها متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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، 54200 مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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