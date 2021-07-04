، بإيرادات تقارب 4 مليارات دولار.. مصر تستقبل 3.5 مليون سائح في 6 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط توقعات بزيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 % مقارنة بـ 2020

استقبلت مصر 3.5 مليون سائح في النصف الأول من العام الحالي، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار.

وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح.

وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.

ونقلت رويترز عن المسؤولة المصرية "نتوقع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.. متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولاراً".

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيس للنقد الأجنبي.

وكانت مصر قد أغلقت الفنادق في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا، ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين بنحو 25 بالمئة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 بالمئة.