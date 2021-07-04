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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (22) مواطنًا و(28) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (767) رأسًا من الإبل و(5313) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية؛ حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:36 PM
في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.. طُبّقت بحقه الإجراءاتالأمن البيئي يضبط 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (22) مواطنًا و(28) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (767) رأسًا من الإبل و(5313) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية؛ حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
، الأمن البيئي يضبط 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي ،
المصدر : الخليج 365
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