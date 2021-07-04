، فلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس.. الإثنين ،

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن الكرة الأرضية ستصل يوم الإثنين 05 يوليو 2021 إلى أبعد مسافة "الأوج" في مدارها حول الشمس هذا العام عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:27 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد نحو أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.
الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس في منتصف الصيف بالنصف الشمالي، وهذه من المفارقات التي تخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.
وأضاف: فالكرة الارضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبة دائري الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، فالأرض الآن على مسافة نحو 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس بنسبة 3.4 % عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا مقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ نحو 150 مليون كيلومتر.
وتابع: الأرض ستكون هذه السنة في الأوج من الشمس على مسافة 152,100,527 كيلومتراً مقارنه بالعام الماضي عندما كانت في "الأوج" في الرابع من يوليو على مسافة أقرب قليلاً 152,095,295 كيلومتراً، وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلاً عن المعتاد لكن هذا غير مرصود بالعين المجردة ولا يجب محاولة التحديق أو اختلاس النظر نحو الشمس.
وأردف: إن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن كوكبنا في موقع من مداره حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس، في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك الآن فصل الشتاء.
جدير بالذكر أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس -كما هو الآن- فإنها تتحرّك بشكل بطيء حول الشمس، وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة في النصف الشمالي للأرض، والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:29 PM
سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرضفلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس.. الإثنين
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن الكرة الأرضية ستصل يوم الإثنين 05 يوليو 2021 إلى أبعد مسافة "الأوج" في مدارها حول الشمس هذا العام عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:27 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد نحو أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.
الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس في منتصف الصيف بالنصف الشمالي، وهذه من المفارقات التي تخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.
وأضاف: فالكرة الارضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبة دائري الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، فالأرض الآن على مسافة نحو 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس بنسبة 3.4 % عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا مقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ نحو 150 مليون كيلومتر.
وتابع: الأرض ستكون هذه السنة في الأوج من الشمس على مسافة 152,100,527 كيلومتراً مقارنه بالعام الماضي عندما كانت في "الأوج" في الرابع من يوليو على مسافة أقرب قليلاً 152,095,295 كيلومتراً، وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلاً عن المعتاد لكن هذا غير مرصود بالعين المجردة ولا يجب محاولة التحديق أو اختلاس النظر نحو الشمس.
وأردف: إن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن كوكبنا في موقع من مداره حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس، في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك الآن فصل الشتاء.
جدير بالذكر أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس -كما هو الآن- فإنها تتحرّك بشكل بطيء حول الشمس، وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة في النصف الشمالي للأرض، والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.
، فلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس.. الإثنين ،
المصدر : الخليج 365
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