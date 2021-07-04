السعودية | الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع

المناطق - الرياض

حصدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شهادة AS9100 الخاصة بالمعيار الدولي لنظام إدارة جودة صناعات الطيران والفضاء والدفاع، وذلك تقديراً لامتثالها لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة الخاصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

ومن خلال الإنجاز الجديد، تنضم الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وهي الشريك الوطني الرائد في توطين الصناعات العسكرية، إلى نخبة الشركات العالمية الحاصلة على هذه الشهادة المرموقة، وذلك بعد إتمام التحقق من أنظمتها الخاصة بإدارة الجودة، والتأكد من مطابقتها لمعيار AS9100 الدولي المعتمد، وبعد متابعة عملياتها من قبل المجموعة الدولية لجودة الفضاء الجوي IAQG، وصناعات الطيران والفضاء والدفاع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد: ” نعتزّ بتحقيق هذا الإنجاز المتميز الذي يؤكد امتثال أنظمة الجودة لدينا للمعايير الدولية، ويبرز ريادتنا وتميزنا في المجالات التي نعمل فيها، ونحن على ثقةٍ تامةٍ من أن هذه الشهادة ستعزز بشكلٍ كبيرٍ جهودنا الهادفة إلى أن نصبح في مصاف أبرز شركات الدفاع العالمية الكبرى”، مبيناً أن هذا الإنجاز سيسهم في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز إمكاناته.

وتُمنح شهادة AS9100 بعد إجراء تدقيقٍ ومراجعةٍ شاملةٍ تتضمن مراجعات وتقييمات المدققين في الموقع، ولم يحصل عليها إلا عددٌ قليلٌ من الشركات في العالم، مقارنةً بشهادات الجودة الدولية الأخرى.