شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال تعقيم للمشاعر المقدسة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الإصحاح البيئي بمنطقة المشاعر المقدسة استعداداً لموسم لحج هذا العام .

وبيّنت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم استهلاك 1104 لترات خام من المبيدات لأعمال التطهير والتعقيم شملت 115 مخزناً أرضياً، و 1344 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و3600 مجمع لدورات مياه، و 13 موقعاً حكومياً، و522 مخيماً.

ويقوم على تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة عدد من المشرفين والفنيين، من خلال سيارات متنقلة، وأجهزة يدوية، للمحافظة على مستويات عالية من الإصحاح البيئي، وتوفير كافة الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.