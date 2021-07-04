المسند: الأرض ستكون في نقطة الأوج غداً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، أن سطح الأرض سيكون في نقطة الأوج غداً (الاثنين)، وهي أبعد نقطة من الشمس.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن الأرض ستسجل بعدًا عن الشمس بنحو 152,1 مليون كم تقريبا؛ أي 5 ملايين كم، أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر يناير في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن حدوث فصلي الصيف والشتاء سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، والمدينة المنورة، الرياض)، ورياحاً نشطة على مناطق ( الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



شارك الخبر