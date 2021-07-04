الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

سوق الأسهم فوق 11 ألف نقطة لأول مرة منذ أغسطس 2014

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوز المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” مستوى 11 ألف نقطة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وارتفع “تاسي” بنسبة 0.62% ما يعادل 68.54 نقطة، ليصل إلى مستوى 11047.59 نقطة.

قيمة التداولات

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداولات 5.16 مليار ريال، عبر التداول على 145.03 مليون سهم.

وارتفع 103 أسهم، مقابل انخفاض 82 سهماً، من إجمالي أسهم 203 شركات مدرجة.

وشهد السوق تنفيذ 31 صفقة خاصة، خلال الجلسة، بقيمة إجمالية نحو 696.37 مليون ريال، عبر التداول على نحو 18.8 مليون سهم.

وتصدر سهم “الفخارية” قيم التداولات بنحو 336.5 مليون ريال، بينما تصدر سهم مصرف الإنماء أحجام التداول بنحو 10 ملايين سهم.

وسجل سهم “أنابيب” أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.99%، بينما سجل سهم “الحكير” أكبر نسبة تراجع 2.55%.

القطاعات القيادية

وشهدت القطاعات القيادية ارتفاع جماعي، تصدرها قطاع البنوك بنسبة 1.23%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات 0.3%، بالإضافة إلى ارتفاع قطاع الطاقة 0.29%.

كانت الأسهم السعودية، قد أنهت أفضل نصف أول في 16 عاماً، بعد صعودها 26% في 2021 حتى الآن.

ودعم ارتفاع أسعار النفط والمشاريع الحكومية، بما في ذلك برنامج “شريك” الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتمكين شركات القطاع الخاص المحلية من الوصول إلى استثمارات بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وهو الأمر الذي دعم الأسهم المدرجة في المملكة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد كشف في شهر مارس عن تعهد 24 شركة سعودية باستثمار تريليوني ريال حتى عام 2025، و3 تريليونات ريال بحلول 2030.

من جانبه، أشار مدير صندوق فيم بارتنرز، جنيد فاروق، إلى زخم كبير في السوق، وارتفاع كبير في معنويات المتداولين.

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