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توقعات بتراجع الحرارة تدريجياً وأمطار على عدة مناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

توقعات بتراجع الحرارة تدريجياً وأمطار على عدة مناطق

أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن يخف الحر تدريجياً عن الأيام الماضية.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر: “إن شاء الله متوقع أن يخف الحر قليلاً بواقع من درجتين لثلاث درجات مئوية عما سجلته الأيام الماضية على معظم المناطق”.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وأضاف “متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن، ومتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من غرب وشرق المملكة”.

في سياق متصل، نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ29 محطة في ، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

توقعات بتراجع الحرارة تدريجياً وأمطار على عدة مناطق - متابعات الخليج 365

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، والمدينة المنورة، الرياض)، ورياحاً نشطة على مناطق (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

توقعات بتراجع الحرارة تدريجياً وأمطار على عدة مناطق - متابعات الخليج 365 توقعات بتراجع الحرارة تدريجياً وأمطار على عدة مناطق - متابعات الخليج 365 توقعات بتراجع الحرارة تدريجياً وأمطار على عدة مناطق - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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