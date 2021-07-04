- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04
حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام
السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - الدمام
تمكّنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الأحد)، من إخماد حريق في مستودع لتخزين المواد الكيماوية دون وقوع إصابات.
السيطرة على الحريق
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويت”: “مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين المواد الكيماوية، دون حدوث إصابات – ولله الحمد”.
وأظهرت صور جهود فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لـ”مدني الدمام” في السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار