اخبار السعوديه

حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام

السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات
حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام

متابعات الخليج 365 - الدمام

تمكّنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الأحد)، من إخماد حريق في مستودع لتخزين المواد الكيماوية دون وقوع إصابات.

السيطرة على الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويت”: “مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين المواد الكيماوية، دون حدوث إصابات – ولله الحمد”.

حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام - متابعات الخليج 365

وأظهرت صور جهود فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لـ”مدني الدمام” في السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا