حريق يلتهم مستودعاً لتخزين المواد الكيماوية بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الدمام

تمكّنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الأحد)، من إخماد حريق في مستودع لتخزين المواد الكيماوية دون وقوع إصابات.

السيطرة على الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويت”: “مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين المواد الكيماوية، دون حدوث إصابات – ولله الحمد”.

وأظهرت صور جهود فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لـ”مدني الدمام” في السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.



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