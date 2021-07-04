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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية، يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية، تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية.
وقال بايدن: "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية؛ لكننا لسنا متأكدين بعدُ"؛ وفق "سكاي نيوز".
وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة ستردّ إذا خلُصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.
بايدن: أمريكا ليست متأكدة من الجهة المسؤولة عن القرصنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية، يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية، تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية.
وقال بايدن: "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية؛ لكننا لسنا متأكدين بعدُ"؛ وفق "سكاي نيوز".
وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة ستردّ إذا خلُصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:33 AM
أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية، يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية، تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية.
وقال بايدن: "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية؛ لكننا لسنا متأكدين بعدُ"؛ وفق "سكاي نيوز".
وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة ستردّ إذا خلُصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.
، بايدن: أمريكا ليست متأكدة من الجهة المسؤولة عن القرصنة ،
المصدر : الخليج 365
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