، هجوم على سفينة شحن يشارك إسرائيليون بملكيتها أثناء توجهها للإمارات ،

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أفاد تلفزيون "إن 12" الإخباري الإسرائيلي، بتعرض سفينة شحن يشارك إسرائيليون في ملكيتها لهجوم في المحيط الهندي أثناء توجهها للإمارات.
وطبقًا للتلفزيون العبري، بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يتحققون مما إذا كانت القوات الإيرانية وراء هجوم محتمل على سفينة شحن تحت ملكية إسرائيلية جزئية، كانت في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن الطاقم لم يصب بأذى وأن السفينة التي ربما أصيبت بصاروخ، لم تتضرر بشدة وواصلت رحلتها بعد الحادث.
وأوضحت القناة أن السفينة "تيندال"، كانت مملوكة لشركة "زودياك ماريتيم ليميتيد"، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن؛ بيْد أن الشركة قالت لاحقًا إنها لا تملك أو تدير هذه السفينة.
هجوم على سفينة شحن يشارك إسرائيليون بملكيتها أثناء توجهها للإماراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04
أفاد تلفزيون "إن 12" الإخباري الإسرائيلي، بتعرض سفينة شحن يشارك إسرائيليون في ملكيتها لهجوم في المحيط الهندي أثناء توجهها للإمارات.
وطبقًا للتلفزيون العبري، بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يتحققون مما إذا كانت القوات الإيرانية وراء هجوم محتمل على سفينة شحن تحت ملكية إسرائيلية جزئية، كانت في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن الطاقم لم يصب بأذى وأن السفينة التي ربما أصيبت بصاروخ، لم تتضرر بشدة وواصلت رحلتها بعد الحادث.
وأوضحت القناة أن السفينة "تيندال"، كانت مملوكة لشركة "زودياك ماريتيم ليميتيد"، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن؛ بيْد أن الشركة قالت لاحقًا إنها لا تملك أو تدير هذه السفينة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:26 AM
اتهام للقوات الإيرانية بأنها وراء الحادث
أفاد تلفزيون "إن 12" الإخباري الإسرائيلي، بتعرض سفينة شحن يشارك إسرائيليون في ملكيتها لهجوم في المحيط الهندي أثناء توجهها للإمارات.
وطبقًا للتلفزيون العبري، بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يتحققون مما إذا كانت القوات الإيرانية وراء هجوم محتمل على سفينة شحن تحت ملكية إسرائيلية جزئية، كانت في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن الطاقم لم يصب بأذى وأن السفينة التي ربما أصيبت بصاروخ، لم تتضرر بشدة وواصلت رحلتها بعد الحادث.
وأوضحت القناة أن السفينة "تيندال"، كانت مملوكة لشركة "زودياك ماريتيم ليميتيد"، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن؛ بيْد أن الشركة قالت لاحقًا إنها لا تملك أو تدير هذه السفينة.
، هجوم على سفينة شحن يشارك إسرائيليون بملكيتها أثناء توجهها للإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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