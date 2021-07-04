محمد بن مسعود - الدمام - الأسوأ منذ مارس 2020 أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏ وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏ مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-04 أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏ وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏ 04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 08:23 AM الأسوأ منذ مارس 2020 الأسوأ منذ مارس 2020 أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏ وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏ ، مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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