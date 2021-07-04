شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: 68% يرفضون إعادة فتح قاعات المناسبات وحضور المحصنين فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "صدى"، عن رفض عدد كبير من القراء المشاركين في الاستطلاع لإعادة فتح قاعات المناسبات والأفراح بشرط الحضور للمحصنين.

ورفض 68% من المشاركين في الاستطلاع الذين عددهم 257 قارئًا لإعادة فتح قاعات المناسبات والأفراح وحضور المحصنين فقط، فيما وافق على ذلك 32% من القراء فقط.

ويستمر إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، كما ينطبق ذلك على الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض.