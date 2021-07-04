شكرا لمتابعة خبر عن الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

أعلنت ، اليوم الأحد، عن تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة حتى إشعار آخر.

وذكرت في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن قرار التعليق سيسري اعتبارًا من اليوم الأحد 4 يوليو 2021 في تمام الساعة 2300 بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى المملكة كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021 للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية.

وأضافت أنه بالنسبة للحجوزات الملغاة، فسيتم توفير خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت تعليماتها للناقلات الجوية بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها.

وتضمنت التعليمات، تعليق القدوم لغير المواطنين من إثيوبيا، والإمارات ، وفيتنام، وأفغانستان إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا.

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