شكرا لمتابعة خبر عن %47 نسبة توظيف المرأة في «المخابز والحلويات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سبب تسرب بعض العاملين والعاملات في قطاع المخابز والحلويات.

وذكرت الوزارة أن سبب ذلك يعود إلى طبيعة نشاط قطاع البيع بالتجزئة؛ الذي ترتفع فيه طلبات التدوير الوظيفي بين فترة وأخرى ليس على مستوى السوق المحلية فقط، وفقًا لـ " عكاظ".

وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة السعودية العاملة في قطاع المخابز والحلويات بعد مضي نحو ثلاث سنوات على قرار توطين أنشطة الحلويات والمخابز بلغت ٤٧% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع.

وأضافت الوزارة أن العمل في مجال التجزئة يستهدف فئات محددة من الباحثين عن عمل، ويتجه الكثير منهن لوظائف أخرى بعد اكتسابهن الخبرة والقدرة العملية وإتقان المهارات.