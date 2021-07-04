«هدف» يحدّث طريقة التسجيل في برنامج «وصول» تسهيلًا على المستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - حدَّث صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» طريقة التسجيل ببرنامج وصول، وذلك للتسهيل على المستفيدين في عمليات التسجيل.

وأوضح صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنَّه تمَّ تسهيل رحلة التسجيل بدون رابط لتفعيل الخدمة، قائلًا: بمجرد نجاح التسجيل في البوابة الإلكترونية يتم تفعيل الخدمة تلقائيًا خلال 24 ساعة بدون الحاجة إلى رابط تفعيل .

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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