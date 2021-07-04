«الحصيني»: انخفاض الحرارة بمعظم المناطق وأمطار على 4 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تشهد المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة بواقع من درجتين لثلاث درجات مئوية عمّا سجلته الأيام الماضية على معظم المناطق.

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّه يتوقع أيضًا أن تشهد أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة، مشيرًا إلى أنَّها تمتد إلى عمان واليمن.

وفيما يتعلّق بنشاط الرياح توقع أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من غرب وشرق المملكة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم طقسًا شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، والمدينة المنورة، الرياض)، ورياحًا نشطة على مناطق (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

اقرأ أيضًا:

الحصيني: سحب رعدية مسبوقة برياح وغبار خلال ساعات على بعض المناطق

«الحصيني»: تسرُّب هواء بارد بالشمالية.. وأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

الحصيني: موجة برد.. وانخفاض الحرارة من 3 إلى 8 درجات مئوية