افتتاح تخصصات جديدة لبكالوريوس البنات في الكليات التقنية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قرارًا بافتتاح تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس المسائية في الكليات التقنية بمدينة الرياض بدءًا من الفصل الأول للعام التدريبي المقبل 1442 - 1443 هـ.

والتخصصات المشمولة بالقرار هي: تخصص إدارة عامة في الكلية التقنية للبنات بالرياض وتخصص الأمن السيبراني في الكلية الرقمية للبنات بالرياض.

وأعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل عن بالغ شكره وتقديره للمحافظ على هذا التوسع.

وأكد أن هذه الخطوة تُعد رائدة في تمكين الفتيات للانخراط في المجال التقني، واللاتي أثبتن كفاءتهن في هذا المجال؛ حيث نهج القيادة الحكيمة واضح في هذا التمكين تحقيقا لرؤية المملكة 2030.