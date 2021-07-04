50 مركزًا يوفّر لقاح الحج للمواطنين والمقيمين بالأحساء

الرياض - محمد عبدالله - حدد التجمع الصحي بمحافظة الأحساء 50 مركزًا من مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة؛ لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الحمى الشوكية للمواطنين والمقيمين الراغبين بتأدية مناسك الحج لهذا العام،

وشملت مراكز الرعاية الصحية الأولية المعلن عنها: (الثليثية، الحفيرة، الخالدية، الرقيقة، السلمانية، العزيزية، الغويبة، المعلمين، إسكان الكلابية، البطالية، التويثير، الجبيل، الجشة، الجفر، الحليلة، الحوطة، الدالة، الرميلة، الشهارين، الطرف، العمران، الفضول، القارة، الكلابية، المنصورة)

كما شملت: (المنيزلة، الجرن، الخرس الشمالي، الشقيق، العيون، القادسية، القرين، المراح، المطيرفي، النزهة، الوزية، جليجلة، شعبة المبرز، شمال المبرز، المحاسن، الرفعة، السيح، الصالحية، الفاضلية، الفيصلية، الهفوف، اليحيى، حزم المبرز، حي الملك فهد، مريبطة).