جامعة حائل تطلق اليوم العديد من التخصصات في الكلية التطبيقية

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت جامعة حائل، اليوم الأحد العديد من التخصصات في الكلية التطبيقية في مقر الجامعة بمدينة حائل، وذلك ضمن عمليات القبول السنوي المباشر لطلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ .

وأكدت جامعة حائل أن الدبلومات الموجّهة للطلاب والطالبات في المقر الرئيس وفروع الجامعة جاءت في المقر الرئيس بمدينة حائل «فرع الطلاب» في تخصص الإعلان والاتصال التسويقي والمحاسبة، وتقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتقنية المعلومات، وتقنية هندسة الشبكات، وكذلك التجارة الإلكترونية، والإدارة السياحية وإدارة وتنظيم الفعاليات.

أما المقر الرئيس بمدينة حائل «فرع الطالبات» فجاء تخصص الإعلان والاتصال، والتسويق المحاسب، وتقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتقنية المعلومات، وكذلك تقنية هندسة الشبكات، والتجارة الإلكترونية، والإدارة السياحية، وإدارة وتنظيم الفعاليات .

وأوضحت جامعة حائل أن الدبلومات المقدمة من الكلية التطبيقية لفروع الجامعة المختلفة هم: تخصص المحاسبة في فرع محافظة بقعاء، وتقنية المعلومات في فروع محافظات الغزالة والحائط والشملي، والإعلان والاتصال التسويقي في فرع حافظة سميراء، والمحاسبة في فرع محافظة الشنان

شروط القبول بجامعة حائل

وأكَّدت جامعة حائل أن شروط القبول بالجامعة تتمثل في أن يكون الطالب/ الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وألا يكون مضى على حصول الطالب/الطالبة للشهادة الثانوية العامة مدة تزيد عن السنتين الماضيتين (العام 1440/1439هـ و العام 1441/1440هـ) للمسار العلمي والانساني فيما المسار الصحي لخريجي هذا العام فقط، وفقا لجامعة حائل.

وأن يكون حاصل على اختبار القدرات والتحصيلي الثانوي العلمي / وأن يكون حاصل على القدرات الثانوي الأدبي، وتأكيد القبول إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الإلكترونية ومن لم يؤكد قبوله خلال تلك الفترة المحددة يعد قبوله لاغيًا من الجامعة.

بعد تأكيد القبول بجامعة حائل يلزم إخلاء طرفك من الجامعات الأخرى، وسيتم إلغاء قبولك في حالة عدم إخلاء طرفك بعد التأكيد خلال 48 ساعة.

بعد اجتياز الطلبة السنة التحضيرية سيتم تخصيصهم حسب معايير وشروط التخصص، ويقتصر قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على الطلبة المكفوفين وفي المسار الإنساني ويتم التقدم بشكل يدوي ومباشر على عمادة القبول والتسجيل ويتم القبول استثناءً دون معايير النسبة الموزونة.

والطالب من أم سعودية يجب عليه إرفاق صورة شهادة الميلاد بصيغة PDF عن تقديم طلب عن طريق بوابة تراسل وبعد التحقق من الإثبات ستصله رسالة على الجوال وبإمكانه التقديم عن طريق بوابة القبول الإلكتروني.

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