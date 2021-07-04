تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على 4 مناطق بينها مكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة مكة المكرمة يشمل (أضم - الطائف -ميسان)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً وتشمل (الباحة - المندق – بلجرشي- الحجرة- بني حسن- العقيق).

وأصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة عسير تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساء، وتشمل (المجاردة- النماص - بلقرن - تنومة - رجال المع - محايل).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة جازان تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساء، وتشمل (الدائر- العارضة- العيدابي- فيفا- هروب).