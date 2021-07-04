بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية اليوم بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ اليوم الأحد، التقديم الموحَّد للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات والكليات التقنية بالرياض، وذلك عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد.

وستكون مواعيد قبول الطلاب بدءًا من يوم الأحد 24 / 11 وحتى يوم 30 / 11 / 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض، والطالبات بدءًا من يوم الاثنين 25 / 11 وحتى 1 / 12 / 1442هـ عبر بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.

وتشمل بوابة القبول الموحَّد (للطلاب) في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الموحد (للطالبات) في مدينة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية في مدينة الرياض.

وحثَّت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحَّد للطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول، والتخصصات المتاحة، عبر بوابتي القبول الموحد.

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