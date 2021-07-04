ضبط 230 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - أسفرت الجولات الميدانية، التي نفَّذتها إدارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال شهر يونيو الماضي، عن ضبط 230 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بمواقع عمل المنشآت بالمشاريع الإنشائية.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قامت بها الإدارة إلى مواقع العمل والتي بلغت أكثر من 400 موقع للتحقق من مدى التزامهم بتطبيق القرار.

وتهدف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة إلى سلامة وصحة العاملين وضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية وتجنبهم ما قد يسبّب مخاطر صحية لهم.

وتدعو الوزارة عملاءها إلى التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم 19911 أو عبر تطبيق معًا للرصد لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يذكر أنَّ القرار ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

اقرأ أيضًا:

وزارة الموارد البشرية: حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ 15 يونيو

«الموارد البشرية» تبدأ تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس «اليوم»

أمانة القصيم: الفرق الميدانية طبقت الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة