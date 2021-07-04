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ما هي حالة الطقس اليوم في السعودية؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حالة الطقس اليوم في ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس، الأحد، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية والمدينة المنورة والرياض).

 

كما توقع المركز رياح نشطة على مناطق (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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