الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

فتح باب القبول في تخصصات الدبلوم الصباحي بتقنية البنات بعرعر

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للعام التدريبي 1443هـ ، ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

التخصصات المتاحة

وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات العناية بالشعر، وتصميم الأزياء، والعناية بالبشرة.

بوابة القبول والتسجيل

وأضافت الكلية التقنية للبنات بعرعر، أن التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل “قبولي” https://cutt.us/SaAQz.



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