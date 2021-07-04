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تعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

تعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية

عيار 21 يسجل 188.52 ريال
تعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، 4 يوليو 2021، حالة من الاستقرار بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

الذهب عيار 21 و24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 215.45 ريال سعودي (57.45 دولار)، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 عند 188.52 ريال ( 50.27 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، 161.59 ريال (43.09 دولار).

بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 125.68 ريال أي ما يعادل تقريبا (33.51 دولار).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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