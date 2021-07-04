أسبوع فقط يفصلنا عن صرف الدفعة الـ 44 من حساب المواطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم يعد يفصلنا سوى أسبوع واحد فقط على إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365، للدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ 44 لشهر يوليو الجاري.

ويتم عادة إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء أيام الإجازات الرسمية حيث يتم تقديم موعد الدعم ليوم قبله أو تأخير إيداع الدعم ليوم بعده.

ومن المتوقع أن يتم تقديم موعد إيداع الدعم ليكون يوم الخميس 8 يوليو أو تأخير الصرف ليكون يوم الأحد 11 يوليو، حيث يوافق يوم صرف الدعم إجازة رسمية وهو يوم السبت 10 يوليو.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد. تعويضات بأثر رجعي وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة. وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين. نسبة أرباب الأسر وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى. يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب متابعات الخليج 365 والتي تشمل الفرد المستقل. كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب متابعات الخليج 365 إلى 12.7 مليون مواطن.

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