تنبيه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – حيث تهطل أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، والمدينة المنورة، الرياض)، ورياحاً نشطة على مناطق ( الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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