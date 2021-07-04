طقس شديد الحرارة ورياح نشطة وسحب رعدية على 8 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)، ورياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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