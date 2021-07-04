، تحطم طائرة عسكرية فلبينية تُقِل 85 شخصًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة في "سولو"

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تُقِل 85 شخصًا على الأقل في جنوب الفلبين، اليوم الأحد؛ وفق ما أعلنه قائد القوات المسلحة.

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

وقال الجنرال سوبيانا لـ"فرانس برس"، إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصًا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.